I Lakers onorano Kobe ogni giorno: ecco come

Era dal 2010 che i Los Angeles Lakers non arrivavano alle finali di conference. In quella occasione i gialloviola guidati da Kobe Bryant batterono i Phoenix Suns di Steve Nash in sei partite per avanzare alle finali, conquistando il 16° titolo NBA della loro storia alla settima partita contro i Boston Celtics. Un percorso che i Lakers di oggi vorrebbero ripetere e per il quale trovano ispirazione in Kobe Bryant ogni giorno: come rivelato da coach Frank Vogel, LeBron James e compagni usano la parola “Mamba” per chiudere ogni huddle di squadra: “Kobe è con noi in tutto il nostro viaggio di quest’anno” ha detto l’allenatore. “Diciamo ‘Mamba al tre’ ogni giorno in allenamento e ogni volta che siamo assieme, e continueremo a rappresentare quello che lui significava e a onorare la sua memoria”.