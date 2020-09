Ogni volta che LeBron James raggiunge un nuovo traguardo, stabilisce un nuovo record — e lo fa con la maglia dei Los Angeles Lakers — i l nome di Kobe Bryant torna a emergere dal passato , un passato così recente da essere ancora vivissimo in ogni giocatore gialloviola. E così, nella notte in cui “King” James supera un’altra bandiera dei Lakers del passato (e un grande amico di Kobe) come Derek Fisher e diventa il giocatore con più vittorie nella storia dei playoff (162) , al n°23 viene chiesto quale ruolo ha la figura di Kobe Bryant nella corsa al titolo n°17 della storia della franchigia: “Alla fine tutto quello che vogliamo è che lui e la sua famiglia possano essere orgogliosi di noi ”, risponde LeBron.

LeBron: “È un record di tutti, a Cleveland, a Miami, a Los Angeles”

E di sicuro Bryant e Buss sarebbero stati orgogliosi di vedere un giocatore dei Lakers superare un altro giocatore dei Lakers in cima alla classifica dei campioni con più vittorie nella storia dei playoff: “Qualcosa che non ho mai neppure sognato. Non è che da ragazzino ti dici: ‘Voglio diventare il n°1 per vittorie ai playoff’: quello che volevo era semplicemente essere un vincente, sviluppare una cultura vincente e giocare in un’organizzazione vincente, facendo ogni cosa in mio potere per aiutare i miei compagni a vincere. Questo record è la conseguenza di tutto ciò”. Poi con grande stile James riconosce il merito — non solo suo — di un primato straordinario: “Non succede senza l’aiuto di tutti i miei compagni di squadra nel corso di tutti questi anni, senza l'aiuto dei vari coaching staff, dei general manager, dei proprietari, di trainer e dei ball boys — di chiunque cioè ha un ruolo, magari anche piccolo, nella costruzione di questi successi. A Cleveland prima, poi a Miami e ora qui a Los Angeles ho fatto parte di tre grandi organizzazioni, e il merito se stasera ho tagliato un traguardo storico va anche a loro”.