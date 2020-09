Il secondo violino dei Bucks è rimasto fuori dai migliori quintetti stagionali NBA, eppure ha ottenuto più punti di altri giocatori che sono entrati a far parte del terzo quintetto come Simmons e Westbrook. Questo perché i suoi voti si sono divisi tra quelli per il ruolo di guardia e di ala. E c'è chi in America vorrebbe abolire i ruoli nelle votazioni

L’epilogo ai playoff non è stato dei migliori, ma i Milwaukee Bucks e Khris Middleton hanno giocato una regular season di altissimo livello. Il secondo violino della squadra dietro Giannis Antetokounmpo si è visto però escludere dagli All-NBA Team, i migliori tre quintetti stagionali della lega, nonostante i suoi 20.9 punti, 6.2 rimbalzi e 3.3 assist e le sue altissime percentuali al tiro che hanno aiutato i Bucks ad ottenere il miglior record della NBA. Un’esclusione che risulta un po’ paradossale se si pensa che Middleton ha ottenuto più punti di due giocatori entrati nel terzo quintetto: Ben Simmons e Russell Westbrook (82 i punti di Middleton, 61 e 56 quelli di Simmons e Westbrook). Questo perché i voti per il giocatore dei Bucks si sono divisi tra quelli per il ruolo di guardia e quelli per il ruolo di ala. Ogni quintetto è infatti composto da due guardie, due ali e un centro (così che anche Joel Embiid con i suoi 79 punti è rimasto fuori). Un sistema – fa notare il giornalista americano Kevin O’Connor – che forse andrebbe rivisto, a maggior ragione in un basket in cui i ruoli sono sempre meno definiti. Per O’Connor le votazioni – fatte da una lista di giornalisti che seguono l’NBA - andrebbero quindi ‘liberate’ dal vincolo dei ruoli, permettendo ai migliori 15 giocatori dell’anno di entrare nei primi tre quintetti a prescindere dalla posizione in campo. Vedremo se in futuro la lega andrà in questa direzione.