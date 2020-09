Dopo aver saltato quasi interamente la serie con Houston, Dwight Howard è tornato in campo e ha avuto un ottimo impatto contro Denver, provocando anche il terzo fallo di Nikola Jokic nel secondo quarto di gara-1: "Lo adoro come giocatore, ma voglio fargli sentire la mia presenza. Visto che siamo nello stesso hotel, potrei anche aspettarlo fuori dalla stanza"

Per tutta la stagione i Los Angeles Lakers hanno avuto ottimi risultati dalla loro strutturazione “big”, facendo partire JaVale McGee in quintetto e facendo subentrare Dwight Howard dalla panchina al fianco di Anthony Davis, schierando sempre due lunghi “veri”. Nella serie del secondo turno contro gli Houston Rockets, però, coach Frank Vogel ha deciso di adattarsi al quintetto piccolo degli avversari affidandosi soprattutto a Markieff Morris e Kyle Kuzma, facendo accomodare i due centri in panchina. Ma invece che lamentarsi, McGee e Howard sono diventati i primi tifosi dei gialloviola — e nella serie contro Denver Vogel è tornato ad affidarsi a loro due per la marcatura di un cliente scomodo come Nikola Jokic. Ma se il titolare ha faticato in un primo quarto in cui Jokic ha segnato 11 dei suoi 21 punti, con l’ingresso di Howard la musica è cambiata — e il tre volte Difensore dell’Anno ha avuto un impatto eccellente, chiudendo con 13 punti (8 nel decisivo terzo quarto) e +14 di plus-minus (il migliore delle riserve) in 16 minuti e mezzo di gioco, cominciando in campo il secondo tempo.

L’atteggiamento di Howard: "Avrò gli occhi fissi su di lui" approfondimento Howard origlia le strategie dei Nuggets. VIDEO Howard ha avuto fin da subito l’obiettivo di entrare sotto pelle ai Nuggets (a un certo punto si è messo ad origliare gli avversari riuniti in un huddle) e in particolare di Jokic, del quale ha provocato il terzo fallo nel secondo quarto agganciandosi a lui durante un blocco. Un’ingenuità che ha tolto il centro serbo dalla partita per il resto del primo tempo e ha permesso ai Lakers di mantenere il vantaggio accumulato a inizio secondo quarto, nel quale l’energia e l’attività di Howard hanno fatto la differenza. Dopo la partita, l’ex stella degli Orlando Magic ha spiegato così il suo obiettivo per la serie: “Jokic è un giocatore fantastico e ho adorato vedere la sua crescita da dove è arrivato fino a quello che è adesso” ha esordito. “Ma non appena entro in campo, voglio fargli sentire la mia presenza. E visto che siamo nello stesso hotel, potrei anche incontrarlo fuori dalla sua camera per fargli capire che ci sarò per il resto della serie, con gli occhi fissi su di lui”.