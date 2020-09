Miglior serie agli Emmy: trionfa “The Last Dance”

A oltre vent'anni dall'ultimo successo in campo, Michael Jordan e i suoi Bulls continuano a vincere: lo hanno fatto aggiudicandosi l'Emmy come miglior serie documentario o non-fiction per "The Last Dance", la serie in 10 episodi che racconta l'epopea dei Chicago Bulls degli anni '90 e la loro ultima, formidabile stagione

Tre nomination agli Emmy, e la vittoria nella categoria più importante: “The Last Dance” — la serie che ha raccontato l’ultima stagione (e non solo) dei Chicago Bulls guidati da Michael Jorden e Phil Jackson — ha incassato il premio come miglior documentario o serie non-fiction agli Emmy 2020, andati in scena (in maniera virtuale) nella notte. Un premio che conferma l’enorme successo — di pubblico, ma anche di critica — della serie, che nell’arco dei suoi 10 episodi ha tenuto incollati al video una media di 5.6 milioni di spettatori negli Stati Uniti, con un picco a 6.3 in occasione della puntata d’esordio. “The Last Dance” era in corsa anche per gli Emmy dedicati al “Miglior editing fotografico per un programma non-fiction” e alla “Miglior regia per un documentario o serie di non-fiction”, due premi però minori rispetto a quello che ha incoronato il prodotto firmato da Jason Hehir come la miglior serie tv documentaristica dell’anno: a riprova che a distanza di due decenni, Michael Jordan e i suoi Bulls non hanno ancora finito di vincere.