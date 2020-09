Michael Jordan. Bill Russell. LeBron James. O altrimenti Kobe Bryant, Magic Johnson, Oscar Robertson — e forse si potrebbe continuare. Il dibattito sul giocatore “più forte di sempre” non avrà mai una conclusione certa, ma a volte certi pareri sono più interessanti di altri. Quello di Isiah Thomas — che ha vinto un titolo NCAA a Indiana, due titoli NBA con i “Bad Boys” di Detroit e poi è stato allenatore, dirigente, ora opinionista televisivo — merita di essere ascoltato e l’ex stella dei Pistons non ha dubbi: “Quello che ammiro di più di LeBron James è il suo appetito insaziabile per essere il migliore e poi restare il migliore. Non ho mai visto un giocatore dominare così tante categorie statistiche”, fa notare Thomas, proprio nell’anno in cui — a 35 anni di età, e 17 stagioni nella lega — il n°23 dei Lakers ha chiuso per la prima volta come miglior passatore della lega. “Ci sono stati giocatori che hanno dominato determinate aree del gioco ma non ho mai visto nessuno dominarle tutte nel modo in cui riesce lui. E lo fatto — senza mai fallire — per 17 anni. Fino a oggi Kareem era stato il migliore nell’esercitare così a lungo il suo dominio, ma quando sceglierà di ritirarsi LeBron James sarà il giocatore più forte che abbiamo mai visto su un campo da basket”.