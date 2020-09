Incassare una sconfitta ai playoff quando ormai pensi di aver vinto fa male a prescindere. Ma subire il ko sulla sirena, con un tiro perfetto come quello di Anthony Davis nel momento in cui senti di aver acciuffato il pareggio nella serie di finale di Conference, è un colpo davvero complicato da incassare. Gli unici in grado di capirne l’impatto e la portata sono quelli che ci sono passati prima, quelli che da ormai 18 anni guardano in loop un canestro da tre punti di un giocatore dei Lakers sulla sirena. Nel 2002 fu Robert Horry a castigare i Sacramento Kings in gara-4, condizionando non poco l’andamento di una serie poi vinta dalla squadra di Los Angeles che ha conquistato anche il titolo NBA. Per quello in molti hanno sorriso al commento su Twitter postato dall’account della capitale californiana: “Fa male, non è vero?”, taggando i Nuggets che non nascondono il dolore e che ricevono un abbraccio virtuale in quello che forse potrebbe rivelarsi il momento decisivo della serie. Quello in cui i Lakers prendono definitivamente il largo, mentre Denver resta al palo, condannata a guardare in loop - loro sperano non per 18 anni - un canestro che può cambiare le sorti e la corsa al titolo NBA.