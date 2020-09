La franchigia dell’Illinois ha annunciato il nuovo coach che sostituirà Jim Boylen alla guida della squadra di Chicago: è l’ex allenatore dei Thunder - dai quali ha deciso di andare via - inseguito da molti in questa off-season e affascinato dall’offerta dei Bulls e dal loro contratto di cinque anni. Colto di sorpresa anche Zach LaVine mentre giocava a Call of Duty: “Wow, è un grande coach”

La sorprendente stagione dei Thunder, usciti soltanto in gara-7 contro Houston al primo turno playoff al termine di una splendida cavalcata, è stata soltanto il trampolino di lancio per coach Billy Donovan - che ha preferito salutare OKC e valutare che tipo di offerte avrebbe ricevuto. Sono state diverse le franchigie NBA ad aver bussato alla sua porta, ma Arturas Karnisovas - vice presidente esecutivo delle basketball operation dei Bulls - è stato il più convincente di tutti. L’idea di guidare una delle franchigie con maggiore fascino della lega, oltre all’unità di intenti nel mettere in piedi una squadra giovane, talentuosa, di prospettiva e con una forte identità difensiva, sono state le chiavi per ottenere il sì di Donovan: “Sono entusiasta all’idea di lavorare in squadra con Arturas, con la speranza di lasciare un segno nella storia di questa franchigia”. L’ex allenatore dei Thunder è reduce da cinque stagioni a Oklahoma City - responsabile di guidare la complicata transizione del post partenza di Kevin Durant (con il quale nel 2016 è arrivato davvero a un passo dalle Finals NBA). Nonostante quello, Donovan è riuscito a conquistare per cinque anni di fila l’accesso ai playoff - anche quando la dirigenza sembrava aver deciso di puntare a un profondo rebuilding, mettendo in discussione al continuità di risultati. Dopo i due titoli nazionali conquistata come coach collegiale sulla panchina dell’università della Florida, per Donovan arriva ora un’altra avventura stimolante e tutt’altro che semplice: riportare (almeno in parte) l’antico splendore in una franchigia ormai da anni in difficoltà.