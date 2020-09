Jimmy Butler a Milwaukee al college ci è andato, nei suoi anni trascorsi a Marquette University . Ma la città del Wisconsin la conosce bene anche Tyler Herro , che lì vicino ha studiato (e giocato) al liceo, la Whitnall High School. Più di 2.000 punti segnati e un ultimo anno — da senior — a quasi 33 di media con 7.4 rimbalzi, 3.6 assist e 3.3 recuperi, cifre che gli valsero l’inclusione nel primo quintetto statale , un biglietto per Lexington, Kentucky e una maglia dei Wildcats. E proprio una maglia — e proprio quella n°14 di Whitnall — è finita al centro dell’attenzione durante l’ultimo allenamento dei Miami Heat in vista di gara-5 contro Boston, il primo dopo l’incredibile prestazione di Tyler Herro in gara-4 (37 punti con 5 triple a segno). A indossarla è stata Jimmy Butler , che si è prestato da fare da modello davanti agli sguardi divertiti dei compagni (e di Herro in primis) omaggiando le origini del suo compagno , salito alla ribalta nazionale dopo la sua ultima, splendida prestazione.

Butler primo tifoso di Herro: e non da oggi

I due — fanno sapere a Miami — si sono piaciuti fin dal primo momento, con il veterano degli Heat a estendere un invito (chissà quanto gradito…) al rookie da Kentucky per i suoi famosi allenamenti alle 4 del mattino prima ancora del via della stagione. “Gli dici a che ora presentarsi in palestra — aveva detto al tempo Butler del suo nuovo compagno — e lui si fa trovare lì due ore prima. Se gli dici di tornarci la sera, ci viene. Mi piace tutto di lui: in campo parla tanto, ha molta fiducia in sé e poi lavora duro, e questa è la cosa che rispetto di più”. L’amore di Butler per il suo giovane compagno era già evidente fin dai primi giorni di training camp: “A Tyler credo non gliene freghi nulla di quello che io penso di lui. È una qualità che ho anch’io”, diceva al tempo Butler. “Non si preoccupa di quello che pensano gli altri perché ha fiducia in sé e quella fiducia gli arriva dal lavoro. Ascolta, fa mille domande, se a 19 anni hai già questa mentalità in un’organizzazione come gli Heat sei destinato a far bene e migliorare tanto. Diventerà un giocatore speciale per parecchi anni a venire”. E oggi quelle parole sembrano davvero profetiche.