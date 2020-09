Jayson Tatum è l’11° miglior marcatore di questi playoff, viaggia a 25.5 punti a sera, una media che sta addirittura ritoccando al rialzo (26 esatti) contro Miami. Tra i giocatori con almeno 30 minuti di utilizzo a sera (lui ne gioca 40.2, più di chiunque altro, dato da non trascurare), il n°0 di Boston sfoggia il settimo dato assoluto per net rating (+7.4). Eppure, dopo il ko in gara-4 — una partita da lui chiusa con 28 punti — le critiche principali le ha attirate proprio lui. Il motivo? Tutti i suoi 28 punti sono arrivati nel secondo tempo, un’impresa straordinaria da un lato, ma che ovviamente ne nasconde un altro — ovvero il primo tempo chiuso a quota zero (e con 0/6 al tiro tra cui 4 errori dall’arco). “Non sono stato abbastanza aggressivo all’inizio, e questo ha fatto sì che finissi il primo tempo senza punti. È inaccettabile”, ammette lo stesso Tatum. “Non ho giocato come so fare quella prima metà di gara, e mi assumo la colpa della nostra sconfitta. So di dover giocare meglio, è quello che poi ho fatto nel secondo tempo ma ormai era tardi: loro erano già in ritmo, avevano fiducia e per noi è stato difficile rientrare in partita”.