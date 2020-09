Torna in prima pagina la questione tiri liberi (e fischi arbitrali) dopo gara-4, la terza sfida che ha visto i Lakers chiudere con un differenziale positivo (stavolta netto: 35-23) nei viaggi in lunetta: "Hanno protestato presso la lega dopo gara-3, vorrà dire che lo faremo anche noi", dice l'allenatore di Denver. "Vorrei vedere alcuni falli su Murray fischiati in gara-5"

Il conto totale dei liberi tirati dalle due squadre fin qui nella serie dice Lakers 127, Nuggets 99. Solo le due superstar gialloviola — LeBron James e Anthony Davis — assieme ne hanno tirati 70. E allora dev’essere sembrato strano a coach Michael Malone che nell’unica partita della serie — gara-3 — in cui il bilancio dei viaggi in lunetta ha premiato i suoi (29-22 il conto totale), da casa Lakers è arrivata immediata una lamentela per il trattamento riservato a LeBron James, autore in quella terza gara di un misero 1/2 dalla linea della carità (peraltro frutto di un flagrant foul per la gomitata di Murray allo stesso James e non di un normale fallo di gioco). “LeBron attacca sempre il canestro in maniera aggressiva — ha fatto notare coach Vogel dopo le prime tre gare, col totale dei liberi tentati da James appena in doppia cifra (10) — per cui faremo notare alla lega, nei canali appositamente predisposti, questo particolare aspetto del gioco”. Che sia servito o meno, le cifre di gara-4 parlano eloquentemente: dei 35 liberi tentati da L.A., 14 a testa se li sono meritati LeBron James e Anthony Davis.

leggi anche James decisivo in difesa su Murray: “Lo prendo io” Un dato che stavolta piace poco a coach Michael Malone dall’altra parte della barricata: “Hanno tirato 35 liberi: vorrà dire che anche noi dovremo farci sentire nei canali appositamente predisposti per meritarci qualche libero in più”, ha dichiarato con (neppure troppa) velata ironia, a riprendere le parole del suo collega sulla panchina dei Lakers. Inaccettabile, per l’allenatore dei Nuggets, il fatto che le due superstar avversarie siano andate in lunetta più volte (28) di tutti i giocatori della sua squadra (23 liberi tentati).

Coach Malone: "Manderemo i filmati alla lega: speriamo che gara-5 sia diversa" vedi anche Murray come Jordan: super canestro contro LeBron Lamentarsi pubblicamente paga? “Non lo so, non ne ho proprio idea — ha tagliato corto Malone — ma quello che so è che sono andati in lunetta 35 volte e noi 23. Nel finale Murray ha attaccato il ferro con aggressività, ci sono stati contatti non fischiati, rivedremo le immagini e decideremo sul da farsi. Manderemo i filmati alla NBA, glieli faremo notare: la lega di solito fa un ottimo lavoro nell’ascoltare questo tipo di osservazioni. La nostra speranza è che in gara-5 alcuni di questi falli siano chiamati”. Ne hanno chiamati, invece, due molto pesanti alla superstar dei Nuggets Nikola Jokic all’inizio dell’ultimo quarto, proprio quando Denver stava cercando una rimonta: si è trattato dei falli n°4 e 5 per il centro serbo, costretto poi a gestirsi per il resto della partita, altro particolare che ha fatto infuriare non poco coach Malone. Onesto, però, a riconoscere che non sono certo stati i fischi arbitrali a decidere l'esito di gara-4: "Per tanti possessi abbiamo difeso bene ma non abbiamo portato a termine l’azione difensiva, concedendo loro un rimbalzo d’attacco: i loro canestri da seconde opportunità [25 punti per i Lakers, ndr] sono la ragione per cui abbiamo perso questa partita. Dwight Howard ha avuto un impatto enorme fin dall’inizio”, riconosce Michael Malone.