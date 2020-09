James decisivo in difesa su Murray: “Lo prendo io”

“È il momento in cui si decidono le partite. Vuole marcare Murray, e non vuole che sia nessun altro a farlo”. Così in telecronaca Chris Webber sceglie di descrivere la scelta dei Lakers di mandare LeBron James in missione speciale su Jamal Murray negli ultimi minuti di gara-4, una scelta che lo stesso “King” James commenta nel post-partita: “L’ho visto decidere le partite in quei minuti già tante volte, il ragazzo è davvero speciale. In attacco è quello che si dice una tripla minaccia: può farti male da tre, dal mid-range o anche al ferro. Io ho fiducia nella mia difesa, nelle ore trascorse a studiare i video dei miei avversari e nei miei compagni — per cui alla fine ho fiducia anche nelle conseguenze. Ho detto ai miei compagni che l’avrei marcato io e che loro potevano evitare di venire a raddoppiarlo, occupandosi invece ciascuno del proprio uomo. Sono riuscito a fermarlo in un paio di occasioni e a catturare i rimbalzi sui suoi errori, che è la cosa più importante”.