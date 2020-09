I Miami Heat sono una miniera di storie . Tutti i membri della squadra di coach Erik Spoelstra hanno avuto un percorso decisamente particolare per arrivare a giocarsi le Finals NBA, ma forse nessuno batte quello di Duncan Robinson . Che tre anni fa , alla vigilia della sua ultima stagione di college ai Michigan Wolverines, non era nemmeno convinto che la pallacanestro fosse la sua strada . A rivelarlo è stato Mark Titus , ex scalda-panchina a Ohio State ai tempi di Greg Oden (di cui era stato compagno al liceo) ma sopratutto penna imperdibile sul college basket prima a Grantland e poi a The Ringer, oltre che nel libro-culto “Don’t Put Me In, Coach”. Proprio il creatore del “Club del Trilione” ha condiviso su Twitter un messaggio ricevuto tre anni fa , più precisamente il 12 settembre 2017, da un ragazzo all’ultimo anno di college di nome Duncan Robinson .

Il messaggio di Duncan Robinson: "Sono grande fan del tuo lavoro"

“Sono un senior nella squadra di Michigan: ti scrivo perché per una delle mie lezioni mi è stato chiesto di mettermi in contatto con qualcuno del campo in cui sono interessato. Sono un grande fan di The Ringer e in particolare del tuo lavoro: volevo chiederti se avessi del tempo per parlare così che io possa saperne di più del tuo ruolo come scrittore e del sito in generale”. A quel messaggio ha fatto poi seguito una telefonata rivelata proprio da Titus: “Ci siamo sentiti qualche giorno dopo e abbiamo parlato per un’ora dell’industria dei media nello sport, perché pensava che la sua carriera nella pallacanestro stesse andando a finire. Tre anni dopo sta per cominciare le Finali NBA da titolare. Che mondo”.