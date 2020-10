Marc Gasol al Barcellona? Jasikevicius frena

Le voci delle ultime settimane che vorrebbero Marc Gasol pronto a lasciare la NBA per tornare in Europa al Barcellona si sono intensificate negli ultimi giorni, ma dalla Spagna è arrivata una parziale smentita. Il coach dei catalani Sarunas Jasikevicius ha infatti detto che non ci sono mai stati contatti con il lungo dei Toronto Raptors. “Non abbiamo parlato con Marc Gasol - ha detto Jasikevicius – e la cosa importante in questo momento è di non avere fretta. Se avremo una possibilità reale di prenderlo ci saremo”. Gasol, 35 anni, sarà free agent a fine stagione e ha chiuso la stagione con la sconfitta dei suoi Raptors - campioni in carica - in semifinale di conference contro Boston (4-3). Per lui cifre in calo nell’ultima regular season con 7.5 punti, 6.3 rimbalzi e 3.3 assist e forse la volontà di tornare a casa (è nato a Barcellona) nella squadra dove ha giocato dal 2003 al 2006 anche per motivi familiari. Ma ad ora – almeno a sentire Jasikevicius – non c’è ancora nulla di concreto.