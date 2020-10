Miami, Dragic e Adebayo in dubbio per gara-2

Lo sloveno e il lungo degli Heat sono stati indicati come "in dubbio" per gara-2 contro i Lakers dopo gli infortuni patiti nella partita di apertura delle Finals. Per Dragic è emersa una fascite plantare al piede sinistro, mentre il referto di Adebayo parla di "stiramento al collo"

Situazione complicata in casa Miami in vista di gara-2 di finale contro i Lakers in programma nella notte tra venerdì e sabato (diretta su Sky Sport alle 3.00). Goran Dragic e Bam Adebayo sono stati infatti indicati come “in dubbio” per la partita. Lo sloveno ha avuto un problema al piede sinistro nel secondo quarto, e dopo aver resistito per un po’ non è più rientrato dopo l’intervallo. La diagnosi per lui parla di fascite plantare e la sua presenza per il resto della serie appare al momento incerta. “So che lui è più tosto di chiunque altro – ha detto coach Spoelstra commentando l’infortunio a fine partita – e queste sono le Finals”. Vedremo se sarà in grado di recuperare e stringere i denti.



Adebayo è uscito dopo un colpo subito alla spalla sinistra a metà terzo quarto per non rientrare più in campo. I raggi eseguiti subito negli spogliatoi avevano escluso fratture, ma la risonanza successiva ha evidenziato uno “stiramento al collo” e anche lui appare in forte dubbio per il secondo atto della serie, anche se a fine partita ha dichiarato che ci sarà. Più sicura sembra invece la presenza di Jimmy Butler nonostante la brutta distorsione alla caviglia sinistra rimediata in penetrazione contro Anthony Davis. Butler era comunque rientrato finendo la partita, anche se subendo un’ulteriore distorsione – più lieve - alla stessa caviglia.

Coach Spoelstra ha comunque cercato di rimanere positivo davanti a tanta sfortuna. “La nostra forza in questa stagione è stata la nostra profondità, tutti i nostri giocatori sono pronti, hanno fiducia e sono abituati a giocare un ruolo importante. Vedremo prima della partita chi ci sarà e faremo gli eventuali aggiustamenti”. Resta il fatto che se Dragic e Adebayo non dovessero recuperare la sfida per Miami apparirebbe quasi impossibile.