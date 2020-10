Le finali WNBA tutte in diretta su Sky Sport

È tempo di Finals anche nella WNBA e Sky, proprio come accade con la lega maschile di pallacanestro americana, è pronta a seguire tutte le sfide live con il commento in italiano. A contendersi il titolo ci sono le Las Vegas Aces da una parte e le Seattle Storm dall’altra, che si affronteranno da questa notte nella serie conclusiva di una stagione travagliata e complicata dalla pandemia da coronavirus - da vincere al meglio delle cinque partite, in programma all’IMG Academy di Bradenton, in Florida (dove la WNBA ha messo in piedi una bolla in stile NBA). La diretta di gara-1 sarà a partire dalle ore 1.00 su Sky Sport Arena, con il commento affidato a Geri De Rosa e Marco Crespi. Saranno loro ad accompagnarci anche negli altri due match - come minimo - della serie che seguiranno: gara-2 domenica 4 ottobre alle ore 21 su Sky Sport NBA, e gara-3 all’1.00 nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, di nuovo su Sky Sport Arena. Le eventuali gara-4 e gara-5 sono già in programma e da disputare tra l’8 e il 9 e tra l’11 e il 12 ottobre. Tutti i match andranno in onda live in streaming su NOW TV e saranno disponibili su Sky Go, anche in HD. Di seguito, la programmazione delle finali WNBA su Sky:

Gara-1, questa notte (tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre)

Ore 1.00: Las Vegas Aces-Seattle Storm su Sky Sport Arena, commento in diretta di Geri De Rosa e Marco Crespi

Gara-2, domenica 4 ottobre

Ore 21.00: Las Vegas Aces-Seattle Storm su Sky Sport NBA, commento in diretta di Geri De Rosa e Marco Crespi

Gara-3, nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre

Ore 1.00: Seattle Storm-Las Vegas Aces su Sky Sport Arena, commento in diretta di Geri De Rosa e Marco Crespi