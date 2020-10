Miami vince d’orgoglio, Lakers ko: serie sul 2-1

Miami Heat-Los Angeles Lakers 115-104

Gli Heat spalle al muro in gara-3 reagiscono con voglia, energia e convinzione e riprendono per i capelli una serie che in molti avevano già considerato conclusa. Un successo arrivato grazie alla mostruosa prestazione di Jimmy Butler - il protagonista in attacco e in difesa per Miami con i suoi 40 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, oltre alla marcatura spesso efficace a protezione del ferro su LeBron James. Il n°22 degli Heat chiude in tripla doppia (secondo della storia della squadra della Florida dopo l’attuale n°23 dei Lakers) con cifre letteralmente mai viste prima in una finale NBA - terzo all-time a condirla con 40 punti, per citare uno dei tanti record infranti. Ci voleva un contributo straordinario da parte sua per provare a battere i gialloviola, dopo che Bam Adebayo e Goran Dragic sono stati ancora una volta costretti ad alzare bandiera bianca causa infortunio e a incitare i compagni dalla panchina. Al resto sul parquet hanno pensato Tyler Herro - coraggioso e con la solita faccia tosta, nonostante le modeste percentuali e i 17 punti raccolti con 6/18 al tiro. Quando contava di più nel quarto periodo però, il rookie di Miami non ha mai esitato, raccogliendo lo stesso bottino di Kelly Olynyk in uscita dalla panchina - più efficace con il suo 5/9 dal campo, tre triple e quattro liberi cruciali a bersaglio. Gli altri due giocatori in doppia cifra per gli Heat sono Duncan Robinson - che ha continuato a tirare nonostante le difficoltà, raccogliendo 13 punti con tre triple fondamentali - e Jae Crowder; un altro giocatore rivelatosi molto utile per la squadra della Florida su entrambi i lati del campo.