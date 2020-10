Due parole possono bastare. “Must win”. Il messaggio che LeBron ha spedito in chat ai suoi compagni a poche ore dal via di gara-2 — martedì, appena alzatosi dal suo riposo pomeridiano — non sprecava parole e, soprattutto, non ammetteva repliche: “Abbiamo visto il suo messaggio e non ha avuto bisogno di aggiungere nulla”, ha rivelato Anthony Davis. “Personalmente sentivo che questa gara-4 fosse una delle partite più importanti della mia carriera — ha raccontato LeBron — per cui volevo comunicare anche ai miei compagni quel tipo di concentrazione necessaria per affrontarla, far loro sapere che ero sul pezzo e che gli Heat sono una squadra pericolosissima. Sono allenati benissimo e non mollano mai, e se vogliamo essere noi i campioni dobbiamo avere la loro stessa fame e la loro stessa attitudine. Mi sentivo così ed è così che mi sento ancora”, ha concluso James. Parole che coincidono con i fatti: il n°23 gialloviola ha giocato tutti i 12 minuti del quarto quarto — finendo per restare in campo quasi 39 minuti — e nell’ultimo periodo ha prodotto 11 punti con un perfetto 7/7 dalla lunetta aggiungendoci anche 5 rimbalzi e 2 assist.