LeBron e la sua scuola sulla scatola dei cereali

Anche nella lunghissima carriera di un’icona globale come LeBron James ci può essere una prima volta. No, non parliamo di diventare il primo giocatore a vincere il titolo con tre squadre diverse da protagonista assoluto, ma delle sue conquiste fuori dal campo e dei riconoscimenti al suo impegno sociale. Come annunciato sui social dopo gara-4 delle Finals contro Miami, la stella dei LeBron James verrà raffigurato su un’edizione speciale dei famosissimi cereali Wheaties, che da quasi 100 anni ormai accompagnano le colazioni degli americani e sono celebri per raffigurare campioni dello sport sulle proprie confezioni, tanto che Michael Jordan ne è stato testimonial dal 1988 ed è apparso sulle sue scatole per ben 18 volte (segue Tiger Woods con 14). James curiosamente non ci era mai finito nella sua carriera di 17 anni in NBA, ma questa volta lo ha fatto in maniera speciale — dando grande spazio sul retro alla sua iniziativa della I PROMISE School fondata e finanziata ad Akron nell’estate del 2018. “La scuola è costruita sulla premessa che nessuno viene lasciato da solo” si legge sulla confezione, su cui appaiono sia gli studenti che la sua comunità. “Ogni giorno quando i ragazzi e le famiglie della I PROMISE School entrano da noi… sanno che il percorso su cui si sono avventurati è quello di un campione”. Una parola, campione, che riprende lo storico slogan dei cereali (“The Breakfast of Champions”, la colazione dei campioni) e che è stato riadattato per l’occasione: “Campione non è ciò che sei, ma è quello che fai”.