Mercato Warriors: Kerr svela che giocatore serve

Gli Warriors non vedono l’ora di voltare pagina rispetto alla terribile stagione che si sono lasciati alle spalle. Dopo 5 finali consecutive e tre anelli conquistati Golden State ha chiuso con il peggior record NBA (15-50) una regular season segnata dall’addio di Kevin Durant e dagli infortuni ai suoi giocatori più rappresentativi, Steph Curry e Klay Thompson. Ora Steve Kerr vuole guardare avanti, ma è consapevole che oltre al recupero degli infortunati al roster serva ancora qualcosa per tornare ad essere competitivo, e durante un podcast ha spiegato che cosa manchi alla squadra. “In questo momento – ha detto Kerr – non siamo abbastanza ‘grossi’ e abbastanza atletici per arrivare dove vogliamo. Ma ne siamo tutti consapevoli. Credo che Bob Myers (il GM degli Warriors) sarebbe il primo a dire che questo roster è ben lontano da essere completato”. Ora bisogna capire come Golden State cercherà di colmare queste lacune. Gli Warriors hanno a disposizione la seconda scelta assoluta al prossimo draft, ma molti analisti dicono che punteranno su LaMelo Ball, non un giocatore che porti molto in termini di chili e fisicità. Tra le prime scelte ci sarà sicuramente James Wiseman (la prima di Minnesota dovrebbe ricadere su Anthony Edwards o su LaMelo Ball), centro di 2,16 che potrebbe essere un’opzione, ma su di lui c’è ancora molto da lavorare, avendo anche saltato praticamente la stagione universitaria. L’altra strada per ottenere quella fisicità chiesta da Kerr è il mercato dei free agent o quello delle trade. Vedremo che strada prenderà la dirigenza Warriors e se riuscirà a ricostruire da subito una squadra da vertice.