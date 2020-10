La California continua a far registrare un alto numero di contagi, e gli assembramenti che naturalmente si formano in occasione dei festeggiamenti per un titolo vinto sconsigliano ai Lakers di procedere come sempre. Per questo Staple Center e L.A. Live hanno già avvertito i tifosi gialloviola

È tradizione — quanto meno per scaramanzia — non parlarne, ma allo stesso tempo a Los Angeles non si può far finta di nulla. A poche ore da gara-5, i Lakers — in vantaggio 3-1 nella serie — hanno ottime possibilità di vincere, ma nettamente meno chance ci sono che che si possa festeggiare come sempre fatto, con la classica parata. In vista di una gara-5 già potenzialmente decisiva — assicurandosela i Lakers sarebbero campioni NBA — sia lo Staples Center che L.A. Live (il distretto di downtown che ospita l’arena dei gialloviola) hanno annunciato via Twitter che “non trasmetteremo su nessun maxischermo la partita o le immagini dei potenziali festeggiamenti. L’accesso alla zona per auto e pedoni sarà limitato e l’invito che facciamo ai tifosi dei Lakers è di guardare la partita a casa e festeggiare in maniera responsabile senza lasciare l’abitazione”.