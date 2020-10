Uno che del nostro Paese ama così tanto il vino (ed è risaputo) non può non apprezzare anche la cucina e per dimostrarlo LeBron James ha scelto gara-5 delle finali NBA 2020, presentandosi alla Advent Health Arena con un look davvero curioso. Felpa e calzoncini abbinati con un logo — quello di Jon&Vinny’s, ristorante italiano di Los Angeles — che racconta della passione del n°23 gialloviola per la cucina italiana. O almeno, per quella che negli Stati Uniti è considerata la cucina italiana: perché nel menù del ristorante non mancano le consuete fettuccine Alfredo (stavolta verdi, a 20 dollari), gli spaghetti (six-hours…?) bolognese (21.75$) e i rigatoni cacio e pepe (19$) — oltre a un paio di Pinot Nero che non stanno sotto i 60 dollari a bottiglia. Una delle due location losangelene si trova in quel di Brentwood, il quartiere più esclusivo della città (dove ovviamente ha casa il leader dei Lakers): da domani potrebbe diventare un nuovo spot per paparazzi e tifosi, magari con la speranza di ritrovarsi a tavola proprio con LeBron James.