Lakers-Heat, gara-6 dalle ore 1.30 su Sky Sport

Tutto pronto per il sesto e decisivo episodio di una serie di finale che i Miami Heat non hanno intenzione di concludere questa notte. I Lakers invece hanno il secondo match-point, consapevoli di dover fare qualcosa che vada oltre l'ordinario per conquistare vittoria e titolo NBA. Una partita da seguire dalle ore 1.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

A Miami non hanno mai smesso di ripeterlo e soprattutto di crederci: l’importante era vendere cara la pelle e andare contro ogni pronostico per provare a vincere e allungare la serie. Obiettivo raggiunto grazie allo sforzo di tutti, in una gara-5 che è già diventata un instant classic - oltre che la partita più bella e combattuta della serie. LeBron James in versione extra-lusso - a caccia della 17^ affermazione nelle ultime 18 partite in cui un suo successo sarebbe coinciso con la vittoria della serie - fermato da un Jimmy Butler che ha letteralmente dato fondo a tutte le sue energie. Ben 47 minuti (abbondanti) trascorsi sul parquet, con la foto di lui appoggiato sui tabelloni pubblicitari durante gli ultimi secondi di match che è già diventata un’icona della cultura e dell’approccio degli Heat a questa stagione e più in generale alla pallacanestro. Il messaggio è arrivato forte e chiaro: contro questa Miami, bisogna fare qualcosa di più dell’ordinario per portarsi a casa il titolo: il supporting cast dei Lakers è avvisato, i gialloviola dovranno sudare più del previsto per chiudere i conti questa notte (partita in diretta su Sky Sport Uno e NBA dalle ore 1.30 con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) ed evitare una gara-7 che in molti ritenevano improbabile soltanto 48 ore fa. Adesso però in pochi sarebbero pronti a scommettere contro Jimmy Butler e compagni.