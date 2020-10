Scendi in campo: c’è tempo fino al 15 ottobre

Mancano pochi giorni ma c’è ancora tempo per partecipare a "Scendi in campo”, l’iniziativa promossa da NBA per dare la possibilità di vincere un canestro e tanti altri premi. Il testimonial Nicolò Melli ha raccontato la sua esperienza: “Per me la retina in ferro era il top assoluto”

Restano poco più di quattro giorni per partecipare all’iniziativa “Scendi in campo” promossa dalla NBA. Entro il 15 ottobre è possibile mandare una foto o un video per raccontare la propria storia e spiegare perché dovreste ricevere un canestro nuovo di zecca, in un concorso aperto a tutti gli appassionati di basket dai 16 anni in su. “Ci sono state mandate tantissime storie, alcune molto belle” ha detto Nicolò Melli, scelto dalla NBA come testimonial per l’iniziativa in collaborazione con Gatorade. “Mi rende orgoglioso essere promotore di questa campagna perché sono cresciuto al campetto e credo sia un grande momento di aggregazione”. La procedura è molto semplice: basta iscriversi al portale da questo link (CLICCA QUI), caricando poi a sistema le foto e i video spiegando alla giuria quali sono le ragioni per le quali meritate di ricevere il canestro NBA - anche in sostituzione di quello non più in perfette condizioni che avete a disposizione - e tutti gli altri premi. “C’era un campetto dietro casa nel quale mi trovavo con i miei amici” ha continuato Melli. “Ogni tanto cambiavo la retina, passando dal cotone al ferro. Per me da piccolo quella di ferro era il top assoluto”. Ma al di là dell’estetica, lo spirito del playground è quello che anima la pallacanestro: inclusione, partecipazione e coinvolgimento. “Ricordo i pomeriggi passati insieme oppure anche da solo a giocare a pallacanestro, finché si poteva si giocava. Poi chiamava la mamma per cena…” ha concluso Melli con un sorriso. Cosa aspettate? C’è tempo ancora fino al 15 ottobre per raccontare la vostra storia e convincere la giuria che meritate un nuovo canestro griffato NBA!