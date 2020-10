In un’epoca in cui il lavoro da casa è diventato parte delle abitudini di tutti, può capitare anche di vincere un anello NBA direttamente dal proprio divano. È quello che è capitato a Avery Bradley, che ha festeggiato la vittoria del titolo dei suoi Los Angeles Lakers dal salotto della sua casa in Texas, dove è rimasto insieme alla moglie e ai tre figli (tutti rigorosamente vestiti di gialloviola) durante la cavalcata dei suoi compagni nella bolla di Orlando. “Siamo impazziti tutti quando abbiamo vinto” ha raccontato a ESPN dopo il successo in gara-6 sui Miami Heat. Bradley, come è noto, a giugno ha deciso di non partecipare alla ripartenza della stagione per i problemi respiratori del figlio Liam, 7 anni, che gli avrebbero con ogni probabilità impedito l’accesso alla bolla di Disney World all'apertura per le famiglie dei giocatori. “Ovviamente è stato difficile non essere lì con loro, ma sin dall’inizio sono stato in pace con la mia scelta” ha spiegato. Questo non significa però che non abbia partecipato anche da casa, scrivendo sulla chat di gruppo dei Lakers (che include anche DeMarcus Cousins, seppur non formalmente sotto contratto con i gialloviola) e sentendosi con tutti i suoi compagni e assistenti allenatori tramite Facetime, condividendo anche una conversazione con il GM Rob Pelinka. “Ci ha tenuto a farmi sapere che ero parte del successo. È stata una stagione lunghissima e bellissima, me abbiamo attraversate tante. Vincere è stato stupendo, glielo si leggeva in faccia”.