Concluse le partite in campo, si apre il grande capitolo del mercato. E se i nomi della free agency non sono particolarmente eclatanti (o almeno, non quanto la frenetica estate del 2019), ci sono diverse panchine ancora senza proprietario che potrebbero fare gola a molti. Una di queste è quella degli Houston Rockets, che proprio in questi giorni sta tenendo i colloqui con diversi candidati. Secondo quanto riportato da ESPN, quello di Tyronn Lue è andato particolarmente bene, tanto che la sua candidatura ha guadagnato ulteriore piede dopo l’incontro con la proprietà e la dirigenza della franchigia texana. I Rockets sono in corsa con gli L.A. Clippers (per i quali Lue ha lavorato nell’ultima stagione come assistente di Doc Rivers) per i servigi dell’allenatore campione NBA nel 2016 con i Cleveland Cavaliers, e potrebbero offrirgli un contratto prima che i losangeleni finiscano la loro ricerca, ma di sicuro vogliono come minimo incontrare il loro ex allenatore Jeff Van Gundy.