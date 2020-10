In un mercato NBA che in questo momento si sta concentrando soprattutto sugli allenatori, c’è una voce che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto scritto da Frank Isola e Marc Berman, due dei giornalisti di New York con più connessioni in città, Mike D’Antoni potrebbe fare ritorno nella Grande Mela. Non più come allenatore dei New York Knicks, con i quali non è finita benissimo, ma come assistente di un suo allievo come Steve Nash. I Brooklyn Nets infatti vogliono costruire un forte coaching staff per aiutare la transizione dell’ex playmaker dei Phoenix Suns e, oltre ad affiancargli Jacque Vaughn che ha chiuso la scorsa stagione sulla panchina dei bianconeri, vorrebbero mettergli a fianco anche l’esperienza del 69enne ex coach degli Houston Rockets. Dopo che la possibilità di prendere la panchina di Philadelphia è sfumata, complice l’arrivo di Doc Rivers, D’Antoni è considerato ancora da diverse squadre alla ricerca di un capo-allenatore, a partire dai New Orleans Pelicans e gli Indiana Pacers. L’alto stipendio e la voglia di giocare per il titolo, però, potrebbero portarlo a scegliere una destinazione come Brooklyn per dare una mano a un giocatore con cui ha fatto la storia della NBA ai tempi dei Phoenix Suns (un po’ meno ai Lakers, ma era un Nash a fine carriera). Il rapporto tra i due è descritto ancora come molto stretto e, se nessuna panchina di interesse per D’Antoni dovesse liberarsi, non è impossibile vederlo tornare a fare l’assistente, ruolo già ricoperto a Philadelphia nel 2015-16 e con la nazionale statunitense nelle Olimpiadi del 2012, nelle quali ha quindi allenato Kevin Durant.