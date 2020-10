La leggenda dei Miami Heat ha assistito per puro caso a uno dei momenti più importanti di una coppia di futuri sposi: il fotografo chiamato per l’occasione non si è lasciato sfuggire l’occasione per immortale anche la reazione emozionata di Wade sulla spiaggia californiana

Ci sono poche cose nella vita più emozionanti e intime di una proposta di matrimonio. A renderla speciale però alle volte è anche il caso, come successo a chi si è ritrovato Dwyane Wade sullo sfondo delle proprie foto. È successo a Santa Barbara, su una spiaggia in California su cui l’ex All-Star dei Miami Heat stava facendo una passeggiata. Il fotografo, pronto a scattare le foto per immortalare un momento così importante per la coppia di futuri sposi, non si è lasciato sfuggire l’occasione di includere negli scatti anche Wade, che con una mano sul cuore non ha nascosto la sua emozione e si è poi unito per una foto con la coppia felice e sorridente. Un’immagine condivisa anche su Instragram sottolineando la gioia per aver assistito ed essersi ritrovato come testimone dell’amore tra i due, che adesso sicuramente lo inviteranno anche al party organizzato per il matrimonio.