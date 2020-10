Dopo la vittoria in gara-3, coach Erik Spoelstra ha rivelato un aneddoto dei giorni in cui i Miami Heat stava pensando di firmare Jimmy Butler: "Dwyane Wade ha giurato a me e a Pat Riley che era il nostro uomo, che sarebbe stato il prossimo grande Heat". E i risultati finora danno ragione a tutti, a partire dal numero 21 il cui "effetto" sulle squadre è tangibile

Gara-3 è stata indiscutibilmente la partita di Jimmy Butler. Il numero 21 dei Miami Heat ha dominato contro la difesa dei Lakers chiudendo con una tripla doppia straordinaria da 40 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, trascinando i suoi al successo che accorcia le distanze sul 2-1 nella serie. Il tutto senza poter contare su due titolari come Goran Dragic e Bam Adebayo, prendendosi tutte le responsabilità offensive e punendo ogni difensore che si è ritrovato davanti, chiudendo con uno spettacolare 14/20 al tiro e 12/14 ai liberi senza tentare neanche una tripla. Numeri che alle Finals si sono visti solo con Jerry West e LeBron James, ma che non sorprendono più di tanto in casa Heat. C’era infatti una leggenda della franchigia che aveva già previsto tutto: Dwyane Wade. A rivelare l’investitura del numero 3 per il suo ex compagno ai tempi dei Chicago Bulls è stato coach Erik Spoelstra: “Dwyane ce lo ha giurato, ha guardato dritto negli occhi Pat Riley e me e ci ha detto: ‘Questo è il vostro uomo. Questo è il prossimo grande Heat’”. Un’investitura in piena regola da parte del giocatore più importante nella storia della franchigia, e una sorta di “previsione” di quello che sarebbe poi successo nella bolla, riportando gli Heat alle Finals a sei anni di distanza dall’ultima volta — quando a South Beach c’era ancora LeBron James.