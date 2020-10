Il campione NBA con i Lakers ha deciso di declinare la player option prevista dal suo contratto e di andare a caccia di un nuovo accordo: l’ex compagno di squadra proprio in gialloviola non ha perso tempo, lanciando l’amo e non nascondendo il suo piacere nel caso di un suo eventuale ritorno a New Orleans

Ai Pelicans Rajon Rondo c’è già stato, vestendo anche al fianco di Anthony Davis versione New Orleans i panni del supereroe da playoff. E proprio nella trade che ha portato l’attuale n°3 dei Lakers in California, Josh Hart ha percorso la strada in maniera inversa, ritrovandosi a far parte di un roster giovane e intrigante come quello Pelicans - di grande prospettiva nel medio-lungo periodo. Hart però sa bene che alla sua squadra manca un po’ d’esperienza, per quello non ha perso tempo quando su Twitter ha scoperto che Rondo ha deciso di rinunciare alla sua player option, diventando dunque free agent. Riprendo uno dei tanti tweet che davano la notizia, ha sottolineato: “Uno dei compagni di squadra migliori che abbia mai avuto: sarebbe molto bello se ritornasse a giocare a New Orleans!”. Più chiaro di così è difficile essere, consapevole che ai Pelicans la sua esperienza in uscita dalla panchina potrebbe risultare decisiva per far crescere un roster giovane e dalle enormi prospettive. Chissà se la dirigenza della Louisiana, una volta scelto il nuovo capo allenatore, non pensi anche a un ritorno di Rondo in maglia Pelicans.