Un Antetokounmpo è campione: Giannis onora Kostas

Con una storia Instagram dall'aeroporto di Atene la superstar dei Bucks ha voluto testimoniare tutta la felicità della famiglia Antetokounmpo per il ritorno in patria - da campione NBA - del fratello Kostas. Per lui solo 19 minuti e 7 punti in tutta la stagione vissuta con la maglia dei Lakers, ma un anello è un anello: in attesa che a portarlo in Grecia da protagonista sia proprio Giannis

Conta poco che la stagione NBA di Kostas Antetokounmpo si sia esaurita in 19 minuti di campo, 4 a fine ottobre, 4 a gennaio, poi 15 in due partite nella bolla di Orlando, durante i seeding games. Il greco n°37 dei Los Angeles Lakers è a tutti gli effetti un campione NBA e questo basta perché il suo ben più famoso fratello — due volte MVP NBA Giannis Antetokounmpo, a cui l’anello invece continua a sfuggire — sia pronto a festeggiare l’impresa di Kostas. “Non potete capire cosa significhi tutto questo per noi, per la nostra famiglia”, le parole della superstar dei Bucks in un video che lui stesso ha postato su Instagram. Non ci sono parole, non ci sono davvero parole… — ha detto mentre all’aeroporto di Atene era in attesa del rientro del fratello campione — io questo ragazzo lo conosco bene, dormivamo nello stesso letto, in quattro, e ora da questa stessa famiglia, da questo stesso nucleo familiare sono usciti il primo giocatore greco di sempre a diventare campione NBA e il primo giocatore greco di sempre a essere votato MVP!”.