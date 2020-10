Ci sono tanti modi per dirsi addio; Daryl Morey ha fatto sì che il suo non passasse inosservato. L’ormai ex general manager dei Rockets ha acquistato un’intera pagina del quotidiano cittadino — lo Houston Chronicle — per ringraziare la franchigia che ha chiamato casa per gli ultimi 14 anni (da lui definiti in apertura di lettera “eccezionali”). Da “yankees” (cittadino del nord, viene dal Wisconsin) Morey ha scritto di essere presto diventato un “texano d’adozione” per passare poi in rassegna alcuni dei momenti più significativi della sua carriera ai Rockets: “Al mio primo anno da GM eravamo 15-17 prima di infilare una striscia di 22 vittorie consecutive” ("con Rafer “Skip to My Lou” Alston a irretire in palleggio Sasha Vucevic per la vittoria n°22", ricorda con grande dettaglio). Poi però, nella lettera aperta pubblicata sul giornale, Morey va a capo, salta un’interlinea, usa il grassetto e scrive: e poi… “James Harden ha cambiato la mia vita”. “Questa intera pagina potrebbe essere dedicata solo a lui, perché non ha soltanto trasformato la mia vita ma ha anche rivoluzionato il gioco — e continua a farlo — come quasi nessuno prima di lui è stato in grado di fare.