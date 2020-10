I Pacers assumono Nate Bjorkgren come allenatore

Le panchine libere della NBA vanno via via riempiendosi, anche in maniera inaspettata . Una di quelle ancora vacanti era quella degli Indiana Pacers , dopo che il loro rapporto con l’allenatore Nate McMillan si è interrotto al termine della stagione, conclusa con l’eliminazione al primo turno di playoff. La dirigenza guidata da Kevin Pritchard ha quindi deciso di affidare l’incarico a un esordiente come capo-allenatore: Nate Bjorkgren . Il suo non era uno dei nomi fatti per la panchina dei Pacers (inizialmente si era parlato di Mike D'Antoni, ma anche Chauncey Billups e Dave Joerger erano stati accostati), almeno fino al momento in cui la notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Chi è Nate Bjorkgren

Bjorkgren è un diretto "discepolo" di Nick Nurse, con il quale ha condiviso gli ultimi due anni sulla panchina dei Toronto Raptors come assistente (insieme anche all'italiano Sergio Scariolo). Nurse e Bjorkgren hanno lavorato insieme dal 2007 al 2011, quando il giovane Bjorkgren (classe 1975) in uscita dall’Arizona, stato di cui è nativo, è stato chiamato da Nurse a fargli da assistente agli Iowa Energy in D-League, vincendo anche il titolo nel 2011. Bjorkgren è stato quindi capo-allenatore per due anni dei Dakota Wizards (poi diventati Santa Cruz Warriors) per poi tornare, stavolta come capo, in Iowa e successivamente ai Bakersfield Jam, sempre migliorando il record rispetto all’anno precedente. Dal 2015 il salto in NBA, passando due anni come assistente ai Phoenix Suns sotto Jeff Hornacek e Earl Watson e quindi il biennio in Canada, coinciso con il titolo NBA del 2019. Spesso si è occupato dello sviluppo dei giocatori e di allenare le squadre delle Summer League: il suo ruolo sarà soprattutto di traghettare i Pacers verso la prossima era.