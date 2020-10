Ha quasi 12 stagioni di esperienza da capo allenatore, un record vincente in regular season (523-384, una percentuale di successi del 57.7%), un bilancio positivo anche ai playoff (48 vittorie su 91 gare allenate) e una presenza in finale NBA, alla guida degli Orlando Magic nel 2009. Dev’essere bastato al front office dei Pelicans per affidare presente e futuro della squadra di Zion Williamson nelle mani di Stan Van Gundy, che secondo quanto riportato (per prima) da ESPN è il nuovo allenatore di New Orleans. Stan Van Gundy, 61 anni, fratello maggiore di Jeff (a sua volta “chiacchierato” come pretendente alla panchina degli Houston Rockets), ha allenato da head coach prevalentemente in Florida — gli Heat per due anni e mezzo (prima di cedere la panchina a Pat Riley nel 2006, la stagione del titolo) e poi i Magic, per altre 5 stagioni, tutte concluse ai playoff. L’ultimo incarico invece in Michigan, da plenipotenziario — allenatore e general manager — dei Detroit Pistons, un’avventura durata 4 anni e fin qui la meno positiva del coach di origini californiane.