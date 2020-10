Date le restrizioni ai viaggi verso il Canada per via del coronavirus, i Raptors potrebbero essere costretti a lasciare temporaneamente Toronto per giocare la prossima stagione negli USA, come già fatto dalle franchigie di baseball e calcio. Il KFC Yum! Center di Louisville sarebbe pronto ad accoglierli, ma in corsa c’è anche Seattle

Dobbiamo già cominciare a chiamarli “Louisville Raptors” o “Seattle Raptors”? No, non è fantabasket. Il coronavirus ha già da tempo ridisegnato struttura e calendari dello sport professionistico americano, il rischio ora è che faccia altrettanto con i confini. Nella prossima stagione i Raptors potrebbero giocare oltreconfine, in Kentucky. Norme e restrizioni legate alla pandemia costringerebbero i campioni NBA 2019 a disputare tutte le gare casalinghe lontano da Toronto, sulla falsariga di quanto accaduto ai Blue Jays della MLB – trasferitisi a Buffalo — e del Toronto FC della MLS (ultimo domicilio conosciuto: East Hartford, Connecticut). Le stringenti disposizioni del governo degli Stati Uniti di fatto vietano i viaggi in Canada: l’ingresso sul territorio ora viene consentito ai soli cittadini canadesi e ai residenti permanenti, nonché ai loro familiari stretti. È uno dei nodi da sciogliere prima dell’inizio della prossima stagione – di cui peraltro non si conosce ancora la data di inizio; forse non il principale, sicuramente non secondario a causa delle sue implicazioni logistiche e organizzative.

Louisville si candida, Seattle in corsa approfondimento Tutto ciò che sappiamo riguardo la stagione 2021 Il KFC Yum! Center – casa dei Cardinals del College Basketball – è un’arena moderna e soddisfa tutti gli standard richiesti dalla lega, ma quella di Louisville potrebbe comunque non essere una candidatura isolata. Da 12 anni – cioè da quando i Sonics disputarono la loro ultima partita il 16 aprile 2008 – Seattle attende il giorno in cui potrà finalmente tornare a esistere sulla carta geografica della NBA. La questione, per il momento, rimane sullo sfondo. Secondo Yahoo! Sports la stagione 2020-2021 potrebbe iniziare il 18 gennaio (Martin Luther King Day), ma si tratta solo di supposizioni. E ancora nessuno sa con esattezza se si tratterà di una stagione canonica di 82 gare o se sarà necessario cercare soluzioni alternative a causa del protrarsi della pandemia.