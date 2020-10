Nella bolla di Orlando i Miami Heat sono arrivati a due vittorie dal titolo NBA, perciò in vista della prossima stagione il compito di Pat Riley è chiaro: cercare di migliorare la squadra per raggiungere l’anello. Per prima cosa, però, bisogna non peggiorarla, e per questo il presidente degli Heat sa qual è l’obiettivo per il mercato che verrà: “Le nostre priorità sono chiare: dobbiamo prenderci cura dei giocatori che abbiamo e prendere delle decisioni praticamente subito” ha detto in una conferenza stampa via Zoom. Uno dei primi nodi da sciogliere è quello legato a Bam Adebayo, il cui contratto può essere esteso per evitare che finisca nella restricted free agency nel 2021: “Sappiamo che Bam ha una decisione da prendere e la vogliamo fare insieme a lui” ha detto Riley sul suo lungo di riferimento. Gli altri giocatori di rotazione con cui dover fare i conti sono due titolari come Goran Dragic e Jae Crowder, entrambi in scadenza: “Sappiamo chi si è sacrificato per noi e chi apprezziamo davvero tra i nostri free agent, specialmente Goran” ha continuato Riley, che per loro due potrebbe pensare a un accordo su base annuale per non intaccare lo spazio salariale nel 2021, destinato a un free agent da massimo salariale come Giannis Antetokounmpo. Sono però discorsi per la prossima off-season: in questa bisogna mantenere il più intatto possibile un gruppo che a Disney World ha sorpreso tutta la lega.