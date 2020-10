Nel formare il suo staff tecnico di supporto, Steve Nash si è affidato soprattutto al suo passato. Dopo aver cercato invano di convincere Dirk Nowitzki ad unirsi a lui sulla panchina dei Brooklyn Nets, già da qualche tempo si vocifera della possibilità che il suo mentore Mike D’Antoni possa unirsi al suo staff come assistente, dopo che non è riuscito a trovare un posto come capo allenatore (le uniche due panchine libere sono Houston, che ha appena lasciato, e OKC, che vuole ringiovanire la squadra). Nel frattempo, però, Nash è riuscito a convincere un altro membro chiave dei suoi Phoenix Suns a raggiungerlo: Amar’e Stoudemire. Come riportato da The Athletic, il lungo ha deciso di ritirarsi dopo aver vinto da MVP il campionato israeliano con il Maccabi Tel Aviv, entrando a far parte dello staff tecnico dei Brooklyn Nets con un ruolo — ancora non ufficializzato — di assistente deputato allo sviluppo dei giocatori, quindi non al fianco di Nash in panchina (dove invece ci sarà Jacque Vaughn, coach ad interim lo scorso anno). Stoudemire comincia così a Brooklyn la sua carriera da allenatore, dopo aver concluso quella da giocatore NBA con un contratto simbolico con i rivali cittadini dei New York Knicks: chissà che insieme al suo vecchio playmaker non possa raggiungere le Finals NBA che sono sfuggite loro mentre erano in campo assieme sotto la guida di D’Antoni.