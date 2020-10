Ha ancora 16 anni, ma di lui si parla già benissimo in tutto il mondo: visto a Udine ai Mondiale Under 19 nel 2019, oggi ha iniziato la sua stagione francese con tre vittorie e altrettante prestazioni impressionanti. Tanto che il nome di Wembanyama è già in cima alla lista di molti scout NBA per il Draft 2023

Oggi Victor Wembanyama ha ancora 16 anni — ne compirà 17 solo il 4 gennaio 2021 — eppure il suo nome è già conosciutissimo in tutta Europa, sul taccuino di moltissimi scout USA e anche in Italia c’è stata la possibilità di vederlo da vicino. Nella Francia seconda classificata (dietro solo alla Spagna) al mondiale 2019 Under 19 disputatosi a Udine, il talento di Le Chesney ha chiuso come secondo miglior marcatore di squadra (9 punti a sera) ma soprattutto con quasi 10 rimbalzi di media (5° nella manifestazione) e con oltre 5 stoppate a sera (primo). Madre giocatrice, padre stella nel salto in lungo, i geni atletici hanno fatto di questo ragazzo di 2.18 e (per il momento) 95 chili uno dei prospetti più interessanti in ottica futura, con alcuni già pronti a proiettarlo alla scelta n°1 assoluta al Draft NBA 2023 (il primo per cui Wembanyama potrebbe qualificarsi, compiendo 19 anni nel gennaio 2023). Recentemente il giovane talento francese — già tra i 25 giocatori tra i 15 e 18 anni selezionati dal celebre INSEP (da dove sono usciti anche i vari Tony Parker e Boris Diaw) — ha dato il via nel miglior modo possibile alla sua nuova stagione, quella 2020-21.