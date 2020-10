La voce di un possibile passaggio di James Harden ai Philadelphia 76ers esisteva già prima ancora che Daryl Morey lasciasse Houston per tornare sulla costa est. Così come le voci su una “rottura” della coppia formata da Ben Simmons e Joel Embiid si rincorrono ormai da mesi, se non da anni. Per questo, dopo la notizia dell’assunzione di Morey da parte dei Sixers, in molti hanno speculato su un possibile scambio tra Simmons e Harden, ma secondo quanto riportato da Tim MacMahon di ESPN non c’è alcuna possibilità che accada adesso: “Mi è già stato detto da qualche dirigente, incluso qualcuno dentro ai Rockets, che la risposta è: ‘No Daryl, James Harden per Ben Simmons non succederà. Non chiedere nemmeno”. Parole che fanno il paio con quelle già riportate da un altro giornalista vicino ai texani come Jonathan Feigen dello Houston Chronicle (“Non succederà in questa off-season, lo stanno tenendo informato su tutto”) e che ha anche la sua logica. I Rockets hanno sempre sostenuto di voler costruire attorno ad Harden e Westbrook, e l’assunzione di un allenatore come Stephen Silas va in quella direzione. Allo stesso modo, Morey proverà a far funzionare la coppia Simmons-Embiid come aveva già fatto a Houston ereditando quella (sfortunata) Yao Ming-Tracy McGrady, specialmente con il nuovo arrivo di Doc Rivers in panchina. Poi, se tra un anno le cose non saranno andate per il verso giusto, la situazione potrebbe cambiare, anche perché Harden può diventare free agent nel 2022, mentre Simmons — che è di sette anni più giovane — è sotto contratto fino al 2024. Tempo per parlarne di nuovo ce n’è, ma non in questa sessione di mercato.