I Sixers vogliono D’Antoni per puntare a Harden?

I Philadelphia 76ers promettono di essere tra le squadre più attive del prossimo mercato , a partire dalla scelta dell’allenatore . Dopo la firma di Billy Donovan con i Chicago Bulls, i due nomi più accreditati per allenare Joel Embiid e Ben Simmons sembrano essere quelli di Tyronn Lue e di Mike D’Antoni — ma proprio su questo secondo nome potrebbero esserci motivazioni "extra" per vederlo sulla panchina dei Sixers . Secondo quanto riportato dal giornalista televisivo di NBCS Philadelphia John Clark (che si occupa principalmente di football), uno dei motivi che spingerebbero i Sixers a puntare su D’Antoni sarebbe la prospettiva di poter stimolare James Harden a trasferirsi a Philly , spingendo per uno scambio. Dopo aver sfiorato il successo nei loro anni assieme a Houston, Mike D’Antoni ha deciso di non rimanere ai Rockets per il prossimo anno e sarebbe interessato a un ritorno a Philadelphia , dove è già stato assistente sotto Brett Brown (con la prospettiva, neanche troppo nascosta, di prenderne il posto alla prima difficoltà che poi non è mai arrivata).

Prima di pensare al clamoroso trasferimento di James Harden ai Philadelphia 76ers, però, ci sono diverse situazioni da valutare . Innanzitutto deve essere lui stesso a richiedere di essere ceduto visto che i Rockets non hanno intenzione di privarsene e lui è sotto contratto almeno fino alla free agency del 2022 , quando potrà decidere di non esercitare la player option in suo favore per il 2022-23. Una stagione nella quale Harden compirà 33 anni e che lo vedrebbe ricompensato di 47.3 milioni di dollari , una cifra enorme che i Sixers non potrebbero permettersi sul mercato dei free agent , avendo già tutto il salary cap per il 2022-23 occupato da Tobias Harris (37.6 milioni), Joel Embiid (33.6) e Ben Simmons (33.3), oltre al non-garantito da 26.5 milioni di Al Horford.

Se la strada della free agency è preclusa (a meno di scenari che davvero in questo momento non si possono prevedere), l’unico altro modo per far eventualmente ricongiungere Harden e D’Antoni è uno scambio, ma in quel caso i Sixers dovrebbero mettere sul tavolo almeno uno tra Simmons ed Embiid, entrambi decisamente più giovani rispetto al trentenne Harden (che potrebbe sempre liberarsi nel 2022 o nel 2023). Il General Manager di Philadelphia Elton Brand ha già dichiarato di voler costruire attorno alle sue due stelle e non spezzare la loro combinazione, e anche se Harden dovesse puntare i piedi per andare via da Houston (cosa di cui non c’è alcuna notizia), i Rockets avrebbero una lunga lista di offerte da poter valutare e/o proporre alle altre squadre.

Certamente sarebbe interessante vedere Harden in un contesto diverso rispetto alla Western Conference che non è riuscito a conquistare con la maglia di Houston, e anche il proprietario dei Rockets Tilman Fertitta — alle prese con qualche problema economico legato al COVID-19 — potrebbe pensare a un passo indietro dal punto di vista degli investimenti per una squadra che non è riuscita a competere davvero per il titolo. Ma devono succedere davvero molte cose per vedere Harden a Philadelphia: la prima di queste è sicuramente D’Antoni sulla panchina dei Sixers, le altre invece sono molto più improbabili.