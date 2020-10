Dopo la conclusione della stagione 2019-20 nella bolla di Orlando, le attenzioni della NBA si sono spostate su altre questioni di enorme importanza come le prossime due stagioni. Già, perché la speranza di avere di nuovo i tifosi sugli spalti per il 2020-21 è ormai data per persa (se non con capienza ridotta in alcuni mercati meno colpiti dalla pandemia), e per questo si comincia già a pensare al 2021-22 come la stagione “di rimbalzo” per tornare ad avere introiti in linea con quelli precedenti al coronavirus. Per tornare al calendario stagionale “normale” da ottobre a giugno serve però cominciare in fretta la stagione 2020-21, e su questo campo c’è un dibattito molto acceso tra la NBA (cioè i suoi proprietari) e la NBPA (l’associazione giocatori), le due controparti che decidono tutto sulla lega. “Le discussioni sono in corso e la questione è super complicata, bisogna bilanciare molti aspetti diversi” ha detto a ESPN Malcolm Brogdon, guardia degli Indiana Pacers e sopratutto uno dei vice-presidenti della NBPA. “Ci sono molte persone che ci stanno lavorando insieme e per questo ci vorrà del tempo. Le due opzioni sul tavolo sono il Martin Luther King Day [18 gennaio 2021, ndr], che penso sia l’opzione preferita per molti giocatori, oppure il 22 dicembre, attorno a Natale. La differenza enorme però sono gli introiti, insieme alla ricerca di un calendario normale che cominci tra settembre e ottobre. Perciò le valutazioni che stanno facendo entrambe le parti riguardano quanti soldi si perderebbero per ciascuna data: dovremo trovare un accordo e ragionare da lì in poi”.