Danny Green attacca i Clippers: "Puniti dagli dei"

Nella stagione 2019-20 in molti si aspettavano che il titolo dovesse risolversi in un derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers, ma l’eliminazione di Kawhi Leonard e soci al secondo turno dei playoff — sprecando un vantaggio di 3-1 contro Denver — ha privato la lega di una serie che sarebbe stata decisamente memorabile. Danny Green dei Los Angeles Lakers ha espresso in maniera molto chiara quello che secondo lui è successo ai rivali cittadini: “Penso che gli dei del basket ti puniscono se non giochi nella maniera giusta o non fai la cosa giusta” ha detto in un podcast con l’ex giocatore Raja Bell. “Molte persone credono che dicendo una cosa quella si avveri [“speak things into existence”, ndr], che a me sta bene e mi piace anche. Ma non bisognerebbe essere arroganti, altrimenti molte volte le cose vanno all’opposto di come vorresti. Ironicamente, può finire per ritorcertisi contro se dici stron…e”. Il riferimento è evidentemente a giocatori molto “chiacchieroni” come Patrick Beverley e Marcus Morris, che in più di un’occasione si sono fatti notare con i loro comportamenti sopra le righe (chiedere a Damian Lillard per informazioni), che sono stati fatti pagare non appena i Clippers sono stati eliminati in quella maniera. Non sappiamo ancora quando comincerà la stagione 2020-21, ma di sicuro il derby di Los Angeles continuerà a essere una delle storie da seguire.