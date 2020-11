Hinkie saluta la NBA: "Zero possibilità che torni"

L’ex General Manager dei Philadelphia 76ers e architetto del "Process" è tornato a parlare dopo anni a seguito dell’arrivo del suo mentore Daryl Morey ai Sixers: "La franchigia mi sta a cuore e Morey è una grande assunzione, ma non ci sono possibilità che io torni in NBA. Quel capitolo per me è chiuso"

L’arrivo un po’ a sorpresa di Daryl Morey alla guida dei Philadelphia 76ers ha inevitabilmente acceso un pensiero nella testa di molti: non è che insieme a lui potrebbe tornare anche Sam Hinkie? Dopo tutto l’ex GM dei Sixers è stato l’architetto di questa squadra e, soprattutto, ha cominciato la sua carriera come assistente proprio di Morey a Houston, prima di passare a Philadelphia e dare via al famoso “Process” che è valso tante sconfitte alla squadra ma anche due stelle del calibro di Joel Embiid e Ben Simmons, oltre a una collezione di asset che sono serviti per costruire il resto del roster. Dopo le sue dimissioni Hinkie ha parlato pochissimo con la stampa cambiando totalmente vita, diventando una sorta di “guru” delle start-up nella Silicon Valley e allontanandosi dal mondo che fu suo. E la sua intenzione è assolutamente che le cose rimangano così: “Ci sono zero possibilità che io torni in NBA, è sicuramente un capitolo che mi sono lasciato le spalle” ha detto a Pablo S. Torre di ESPN. “Fa parte della mia vita, ma mi piace quello che sto facendo in questo momento. Mi piace circondarmi di persone che pensano con gli stessi orizzonti temporali che ho io, che sono spesso più lunghi. È quello che ho voglia di fare: scommettere sui giovani e vederli crescere”.