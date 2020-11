Negli Stati Uniti c’è una statistica per tutto, si sa, e così quelli di ESPN non ci hanno messo tanto a evidenziare come il periodo di tempo trascorso dalla fine dell’ultimo campionato (11 ottobre 2020, Lakers campioni nella bolla di Orlando) all’inizio del prossimo (22 dicembre) andrà a libri come il più corto di sempre: solo 71 giorni. Un particolare evidentemente poco apprezzato da LeBron James, visto che la superstar dei Lakers ha fotografato la schermata proposta da ESPN e l’ha pubblicata in una story del suo account Instagram, insieme all’emoticon che rappresenta una disperazione rassegnata. I dati sottolineano poi come il precedente stop più breve nella storia della NBA sia stato di 127 giorni (56 in più — quasi due mesi!) di quello a cui saranno costretti LeBron e colleghi, e come alle spalle di questo nuovo “record” NBA ci sia unicamente la National Hockey League, con un riposo di soli 99 giorni tra la stagione 2012-13 e quella successiva e di 104 in altre due occasioni.