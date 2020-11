I tempi del mercato prima di cominciare la prossima stagione saranno notevolmente stretti, visto che nello spazio di due giorni le dirigenze della NBA dovranno passare dal Draft al mercato dei free agent in vista del training camp dell’1 dicembre. I campioni in carica dei Los Angeles Lakers , in particolare, avranno diverse questioni di cui occuparsi , a partire dal rinnovo di Anthony Davis (che uscirà dal contratto per firmare un nuovo accordo coi gialloviola, anche se non si sa di quale durata) ai vari Caldwell-Pope, Bradley, McGee, Rondo, Morris e Howard da dover rifirmare. Di fatto gli unici giocatori con contratto garantito per la prossima stagione sono LeBron James, Danny Green, Alex Caruso, Talen Horton-Tucker e Kyle Kuzma , ma anche per quest’ultimo bisognerà prendere una decisione . L’ala dei gialloviola infatti comincerà il suo quarto e ultimo anno del contratto da rookie firmato nel 2017, al termine del quale potrà diventare restricted free agent, ma può firmare già da adesso un’estensione di contratto con la squadra che lo ha scelto al Draft . E secondo quanto riportato da Brian Windhorst di ESPN, “si aspetta un accordo considerevole, o quantomeno ci spera” . Kuzma è stato uno dei pochi giovani non sacrificati dai Lakers per arrivare a Anthony Davis lo scorso anno, ma è reduce da un’annata intelocutoria : nonostante i 12.8 punti, 4.5 rimbalzi e 1.3 assist di media spesso uscendo dalla panchina, ha tirato col 43.6% dal campo, il 31.6% da tre e il 73.5% ai liberi, trovando via via meno spazio con l’avanzare dei playoff (21.6 minuti contro Miami in finale, 23.6 nel resto dei playoff) e senza giocare particolarmente bene , tanto che viene da chiedersi quale squadra davvero possa essere interessata a dargli un accordo che i Lakers non possono pareggiare tra un anno, dato il suo status di restricted free agent.

Il valore di Kuzma come asset sul mercato

Soprattutto, Kuzma è uno dei pochi “asset” giovani da poter spendere sul mercato per arrivare a un giocatore che si allinei maggiormente con il momento della carriera in cui si trova LeBron James, e che soprattutto non ricopra lo stesso ruolo del Re e di Anthony Davis come di fatto è Kuzma. È anche vero che, considerando il contratto di AD come già firmato, i Lakers non hanno lo spazio salariale per assicurarsi un giocatore del livello di Kuzma, perciò potrebbero essere interessati a firmarlo subito — facendolo così felice e assicurando il suo futuro - con un contratto facile da scambiare se le cose non dovessero andare per il verso giusto, oppure se ci fosse la possibilità di inserirlo in uno scambio per un giocatore come Chris Paul. Un contratto come "pedina di scambio", visto che i Lakers vogliono continuare a vincere ancora a lungo - e Kuzma non ha convinto del tutto negli ultimi playoff.