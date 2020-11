Ad aprire le danze tra i rumors di mercato ci hanno pensato per primi i New Orleans Pelicans, che hanno di fatto messo Jrue Holiday sul mercato per il miglior offerente. E se in molti si aspettavano una contender come Denver o Brooklyn, un’altra squadra sembra essere emersa come una candidata forte: gli Atlanta Hawks. Ansiosi di costruire una squadra in grado di fare i playoff attorno a Trae Young e John Collins, gli Hawks — secondo quanto riportato da Marc Stein del New York Times — avrebbero messo sul tavolo la scelta numero 6 al Draft della prossima settimana, all’interno di uno scambio che coinvolgerebbe anche altre squadre per far tornare i conti della trade. Uno dei nodi principali è infatti il contratto di Holiday, che guadagna 26.2 milioni di dollari in questa stagione e ha una player option per la prossima annata da 27.1 milioni. Chiunque lo prenda non solo deve considerare un contratto piuttosto pesante, ma anche la possibilità che il giocatore diventi free agent al termine di questa annata — sprecando così gli asset spesi per arrivare a prenderlo e averlo per un solo anno. Forse è anche per questo che un altro giornalista, Chris Kirschner che segue gli Hawks per The Athletic, citando più di una fonte ha riferito che Atlanta non è una destinazione plausibile per Holiday, smentendo quindi quanto riportato da Stein. Chi avrà ragione? La prima risposta potrebbe arrivare già nella notte del Draft, quando gli Hawks sono chiamati a prendere una decisione sulla sesta scelta assoluta.