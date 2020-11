La notizia è stata riportata da Brad Turner, giornalista del “L.A. Times” che segue i Lakers da tempo e che, nelle scorse ore, ha scoperto che la dirigenza dei gialloviola è arrivata in Arizona per seguire qualche ora in palestra il lavoro di Nico Mannion - la point guard di 19 anni di origini italiane che probabilmente tra meno di una settimana entrerà a far parte del mondo NBA. Con quale ruolo? Dipenderà dalla squadra che deciderà di puntare su di lui, ma ai Lakers un giocatore in grado di gestire in parte i possessi potrebbe fare davvero comodo. Con un roster da sistemare, tra conferme, rinnovi e partenze e con la notizia della volontà da parte di Avery Bradley di rinunciare alla sua player option da 5 milioni per esplorare il mercato, spazio e minuti anche tra le fila dei campioni NBA in carica non dovrebbero mancare. La scorsa stagione ci ha pensato Rajon Rondo in uscita dalla panchina a “sistemare” le cose in un quintetto senza una vera e propria point guard di riferimento (quando hai LeBron in campo…), ma adesso un giocatore come Mannion potrebbe giocare da subito minuti importanti. Realizzatore da tre punti, in grado di costruirsi il tiro da solo e considerato uno dei migliori passatori del Draft: il giocatore d’origine italiana di Arizona ha tutte le carte in regola per lasciare il segno, tanto che la chiamata n°28 dei gialloviola potrebbe arrivare fin troppo tardi, quando Mannion sarà già stato scelto da altri.