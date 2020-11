Crescere vuol dire anche mettersi in gioco, cambiare le carte in tavola anche a un solo anno di distanza da un acquisto importante. A Boston non hanno paura di rivoluzionare il roster, consapevoli che la base fondamentale su cui si appoggeranno i successi futuri della squadra non è in discussione. Jayson Tatum e Jaylen Brown sono un mix di talento e gioventù troppo prezioso per cincischiare e perdere tempo, in attesa che le cose attorno a loro trovino una quadra. Per questo i Celtics nelle ultime ore sono a lavoro per sparigliare le carte e approfittare ancora una volta delle occasioni messe a disposizione dal mercato, a partire da Jrue Holiday - giocatore per cui i Pelicans hanno fatto sapere di essere disponibili ad accettare ogni tipo di offerta. Alla lunga lista di pretendenti si sono aggiunti anche i Celtics, che sul piatto sono pronti a mettere Kemba Walker e le tre scelte al primo giro al prossimo Draft (la n°14, 26 e 30). Un’offerta interessante per New Orleans, che potrebbe aggiungere da subito un titolare in squadra di altissimo livello come l’All-Star ex Hornets e al tempo stesso non rinunciare ad allungare la rotazione investendo su giovani talenti. Holiday invece sarebbe un realizzatore certamente meno brillante di Walker per Boston - che l’anno scorso però ha avuto tante difficoltà dal campo - ma un upgrade difensivo fondamentale per una squadra che vuole puntare al titolo NBA.