Ormai da diverso tempo gli occhi della NBA si sono spostati su Milwaukee, e più precisamente sulla situazione contrattuale di Giannis Antetokounmpo. Il due volte MVP è in scadenza solamente nel 2021, ma già da quest’anno può firmare un’estensione di contratto che lo legherebbe ai Bucks per altre cinque stagioni per un totale di 250 milioni di dollari. Eppure per “The Greek Freak” la questione non è economica, quanto di prospettive di vittoria. E le sue parole al giornale svedese Aftonbladet ribadiscono con fermezza le sue priorità: “Non so quale sia il piano dei Bucks, la mia permanenza dipende dalle decisioni che prenderanno. Se prenderanno le giuste decisioni, rimarrò per molti anni. Se non succederà, vedremo. La NBA è un business e bisogna approcciarlo giorno dopo giorno. La speranza è di poter aver successo insieme”.