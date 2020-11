Bogdanovic firma con Atlanta, Sacramento ha 48 ore

C’è un po’ più di chiarezza sul futuro di Bogdan Bogdanovic. Non tutta quella che lui vorrebbe avere, ma di sicuro ce n’è un po’ più di prima. Dopo l’affare saltato con i Milwaukee Bucks, la guardia serba ha deciso di firmare una offer sheet da 72 milioni di dollari in quattro anni con gli Atlanta Hawks, la squadra di Danilo Gallinari. Ora i Sacramento Kings, squadra che detiene i suoi diritti in quanto restricted free agent, hanno 48 ore di tempo per pareggiare l’offerta e trattenere il giocatore, che rimarrebbe così (molto probabilmente scontento) nell’unica squadra per cui ha giocato da quando è arrivato in NBA. Gli Hawks hanno preso tutte le precauzioni necessarie per evitare che i Kings pareggino: sul contratto di Bogdanovic c’è innanzitutto una no-trade clause, il che significa che per un anno non può essere scambiato senza il suo consenso; in più, nel caso in cui venga scambiato c’è un bonus del 15% sul suo contratto interamente a carico della squadra che lo cede, quindi eventualmente proprio i Kings; infine, l’ultimo anno del contratto è in player option.